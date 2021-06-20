В Петербурге оранжереи Ботанического сада на время закроют из-за жары

Ботанический сад имени Петра Великого временно закроет свои оранжереи, поскольку в городе зафиксирована аномальная жара. В дни с 22 по 24 июня у посетителей будет возможность прийтий только на выставку пионов в отдельном помещении, а также совершить прогулку по тенистым аллеям сада.

Пресс-службе сада проифнормировала, что температура в оранжереях достигает 45 градусов, что на 15 выше даже аномльной жары. Растения чувствуют себя хорошо, а вот людям вынести такую температуру тяжело.

"Для самих растений серьезной угрозы нет. Не первый раз у нас высокие температуры — мы пережили спокойно и жару 2010 года, но для людей это уже представляет и дискомфорт, и опасность. Потому что в среднем температура в оранжереях на 10-15 градусов выше, чем на улице", - сообщила сотрудница культурно-просветительского центра БИН РАН Александра Медведева.

По ее словам, в эти дни в саду продолжает работать выставка пионов, на которой в зеленом домике работают кондиционеры. Температура там составляет 18-19 градусов.