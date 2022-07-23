В Петербурге из-за жары закрыли оранжереи Ботанического сада

В оранжереи Ботанического сада посетителей не пускает сильная жара. Для гостей там не открыли двери в субботу, 23 июля.

Их нельзя было посетить и днем ранее. Пока что в городе стоит тридцатиградусная жара, это может быть опасно. Об этом сообщили в пресс-службе Ботанического сада.

Купленные сегодня, 23 июля, билеты можно будет применить для входа на оранжерейный маршрут в течение недели с 24 июля. Прогулки по Субтропическому маршруту планируются во вторник, 26 июля и в четверг, 28 июля, а в среду, 27 июля, и в пятницу, 29 июля - экскурсии.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Ботанический сад Петра Великого в Петербурге временно закрыл вход в оранжереи. Насколько долго будут действовать ограничения, пока не уточнялось.