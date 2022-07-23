Залповые ливни обрушились на три района Петербурга

Дождевой фронт прошел над Петербургом в субботу, 23 июля. Залповые ливни залили три района. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала".

Влага обрушилась на Пушкинский, Петродворцовый и Кронштадтский районы. В первом за полчаса выпало 16,76 миллиметра осадков, во втором 10,85 миллиметра, а в третьем - 14,52 миллиметра. В предприятии уточнили, что дождевой фронт в течение нескольких часов двигался по территории Петербурга с запада на восток, в сторону Ладожского озера.

Как уточнили в организации, система канализации смогла принять воду в полном объеме.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге из-за жары закрыли оранжереи Ботанического сада. Для гостей там не открыли двери в субботу, 23 июля. Их нельзя было посетить и днем ранее. Пока в городе стоит тридцатиградусная жара, это может быть опасно.