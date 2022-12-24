В Ботаническом саду для петербуржцев открылась новогодняя выставка орхидей

У петербуржцев появится возможность полюбоваться орхидеями в Ботаническом саду Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе сада.

В субботу, 24 декабря, открывается выставка орхидей и бромелий “Осколки радуги” 2022. Это новогодняя выставка уже успела стать традиционной. Она пройдет в Большой пальмовой оранжерее, представляющей собой рукотворный тропический лес. Там будут представлены редкие видовые коллекционные экземпляры из фондов Ботанического сада, а также различные сортовые растения.

Пространство будет украшено флористическими композициями, светильниками и новогодними шарами. Также для посетителей будут доступны фотозоны.

В выходные дни 24 и 25 декабря выставка будет функционировать только в режиме прогулки с 11:00 до 16:30. А послушать экскурсии можно будет в будние дни до 30 декабря.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Реставрационно-хранительском центра “Старая Деревня” Государственного Эрмитажа проходит выставка, посвященная 350-летию со дня рождения Петра Великого, на которой представлено свыше 300 предметами гардероба императора.