Ботанический сад Петра Великого в Петербурге временно закрыл вход в оранжереи

Оранжерейные маршруты в Ботаническом саду Петра Великого временно приостановили работу из-за жары 29 июня, в среду. Парк и выставка пионов пока работают в прежнем режиме.

О закрытии оранжерейных маршрутов Ботанический сад СПбГУ сообщил в своем официальном телеграм-канале. Сад Петра Великого работает круглый год, однако иногда из-за температурных показателей закрываются некоторые пространства. Оранжереи — в жару, парк — в случае штормового предупреждения.

Насколько долго будут действовать ограничения, пока не уточняется.

Также в посте говорится, что все изменения в расписании быстрее всего можно узнать в разделе «Посетителям» на официальном сайте.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Ботсад СПбГУ приглашал петербуржцев и гостей города полюбоваться махровой сакурой. В Ботаническом саду высажены сакуры четырех видов и десяти сортов.