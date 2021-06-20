МЧС рекомендует петербуржцам не выходить на улицу в аномальную жару

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что с 19 по 24 июня в Петербурге ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы. В связи с этим сотрудники МЧС рекомендуют жителям и гостям города оставаться дома в период с 11 до 17 часов. Кроме того, спасатели напоминают о том, что необходимо носить одежду и натуральных тканей, а также не забывать про головной убор.

«Соблюдайте правильный питьевой режим; неограниченное, беспорядочное питье не только не утоляет жажды, но и перегружает сердце. Лучше всего пить подкисленный чай, квас, соки , минеральную воду», — сообщили в МЧС.

Также в ведомстве добавили, что необходимо при выходе из дома брать с собой воду, а после прогулки пойти в душ или сделать влажное обтирание.