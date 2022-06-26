В МЧС Петербурга рассказали правила купания в жару

В Петербурге жаркая погода бьет температурные рекорды. В воскресенье, 26 июня, отметки на градусниках достигнут +31 градуса.

В Северную столицу пришла настоящая летняя жара. Многие жители города решили спастись от духоты в местных водоемах и реках. Как сообщает пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу, местным жителям следует купаться только в специально оборудованных местах. Во время отдыха требуется не терять из вида детей.

Также петербуржцам следует соблюдать осторожность во время купания и следить за своим самочувствием. Заходить в воду нужно медленно, а также предварительно погревшись под солнцем. Это поможет избежать резкого перепада температур: водоемы Петербурга и Ленинградской области еще не прогрелись до конца.

В воскресенье, 26 июня, температура воздуха в Санкт-Петербурге составит +31 градус.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за жаркой погоды