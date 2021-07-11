Петербург за лето установил уже седьмой температурный рекорд

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook сообщил, что Санкт-Петербург в воскресенье, 11 июля, установил уже седьмой температурный рекорд и второй за месяц.

Как сообщили синоптики, в 10 утра температура воздуха составляла +30,9 градусов по Цельсию, что является больше на 0,3 градуса, чем в этот же день в 1941 году. А уже к 15:00 столбик термометра поднялся до отметки в +33,7 градуса.

Специалист заявил, что точные показатели установки рекорда будут известны ближе к вечеру, когда синоптики снимут показания с термометров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сотрудники МЧС призывают граждан чаще употреблять воду во время жары во избежание теплового удара.