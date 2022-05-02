Где в майские праздники петербуржцам можно жарить шашлыки

Прекрасная погода ждет петербуржцев в майские праздники и подойдет для открытия сезона поездок на шашлыки. Neva.Today рассказала как подготовиться к этому и где в Петербурге можно жарить мясо.

В этом году для петербуржцев оборудуют более 40 площадок, где можно будет сделать шашлык и отдохнуть абсолютно легально. По семь зон отдыха есть в Приморском, Сестрорецком, Кипенском, Комаровском и Песочинском лесничествах.

В МЧС по Петербургу и Ленобласти заявили, что в майские праздники можно готовить на природе, если этого не запрещают местные власти. При этом не стоит забывать о мерах безопасности. Не стоит разводить костер, а лучше использовать мангал. Также от места жарки стоит убрать траву и под рукой держать воду, чтобы в случае чего потушить огонь.