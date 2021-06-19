Жара в Петербурге побила рекорд 116-летней давности

Субботняя жара в Петербурге побила температурный рекорд. Об этом в соцсети сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в 16:00 температура воздуха достигла +29,9 градусов. Данный показатель на 0,1 градуса превышает прежнее достижение 19 июня, рекорд держался 116 лет.

Специалист отметил, что точное значение нового рекорда сообщат после 21.00, когда станут известны показания с максимальных термометров.