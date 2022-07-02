В Петербурге второй день сохраняется “желтый” уровень погодной опасности

В Петербурге 1 и 2 июля жара бьет рекорды по суточной максимальной температуре. В городе из-за жары объявлен “желтый” уровень погодной опасности.

Как передает пресс-служба Администрации губернатора Санкт-Петербурга, 2 июля в городе сохраняется “желтой” уровень погодной опасности, объявленный днем ранее.

Ожидается, что воздух прогреется до температуры +30 градусов. “Желтый” уровень погодной опасности из-за жары на 2 июля был объявлен с 12:00 до 18:00.

Петербуржцев и гостей города попросили соблюдать меры предосторожности выходя на улицу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице температура воздуха шла на суточный рекорд максимальной температуры.