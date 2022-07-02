В Петербурге жара может обновить рекорд второй день подряд

В Санкт-Петербурге во второй день июля вновь обещают рекордную жару. Велика вероятность обновления суточного рекорда максимальной температуры воздуха второй день подряд.

Как сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, на субботу, 2 июля, в Петербурге продолжит формировать погодные условия антициклон. Температурный фон будет существенно выше нормы. Ожидается переменная облачность, без осадков.

По городу температура воздуха будет достигать от +30 до +32 градусов тепла. В Ленинградской области температура составит от +27 до +32 градусов. Ветер юго-западный от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление немного упадет и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В воскресенье обещают понижение температуры.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в пятницу, 1 июля, в Северной столице температура воздуха шла на суточный рекорд максимальной температуры. Такой рекорд был до этого установлен в 2011 году, и тогда максимальная температура составила +30,9 градусов.