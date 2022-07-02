Концерт группы “Земляне” переносят из-за жары в Петербурге

В Петербурге 2 июля состоится концерт рок-группы “Земляне” “Возвращение легенды”. Мероприятие пройдет в “Газпром Арене”. Организаторы перенесли шоу на час позже от заявленного времени из-за аномальной жары.

Как сообщается, концерт было решено начать позже из-за жаркой погоды. Напомним, что 1 и 2 июля Петербург бьет рекорды по суточной максимальной температуре воздуха.

“Просим вас ориентироваться на начало концерта в 21:00, к этому времени жара спадет, и зрители и артисты будут чувствовать себя комфортно. Приносим извинения за возможные неудобства”, – передает “Петербургский дневник”.

Большой летний концерт группы “Земляне” посвящен 45-лентнеему юбилею коллектива и 70-летию его худрука Владимира Киселева. Цены билетов является доступной для всех и составляет символические 45 и 70 рублей.

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