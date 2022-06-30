Дима Билан споет для жителей Выборга на Дне города

Певец Дима Билан выступит на Дне Выборга и Выборгского района 20 августа. К празднику местные власти разработали обширную программу.

В этом году Выборг отметил 729-летие. На разных площадках пройдут концерты, ярмарка «Город мастеров». Для детей организуют городок аттракционов. Праздник завершится грандиозным салютом. Об этом сообщил руководитель районной администрации Валерий Савинов.

Помимо этого, с 22 по 24 июля в Выборге пройдет международный мотофестиваль Baltic Rally. Для участников организуют конкурсы, экскурсии и концерты. Хедлайнерами станут коллективы «СерьГа», «Поющие гитары», «Воскресенье», а также экс-вокалист Deep Purple Джо Линн Тернер.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что участники петербургской панк-рейв-группы Little Big уехали жить в Лос-Анджелес. Теперь музыканты планируют выпускать новую музыку из-за рубежа.