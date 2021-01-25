«Искренне верю, что бег меняет жизнь»: пять историй участников первого в 2022 году Эфко Challenge

Бег часто дает неожиданные бонусы — кто-то впервые видит в парке косулю, кто-то отбивается от поклонников, которые пытаются познакомиться прямо во время тренировки, а кто-то полностью меняет жизнь благодаря постоянному заряду бодрости. Компания «ЭФКО» провела онлайн-челлендж, цель которого — доказать, что бегать и открывать для себя эти неожиданные плюсы может каждый — стоит только начать. 2 и 3 июля на первый в 2022 году Эфко Challenge зарегистрировалось 822 человека, и для 453 из них забег на пять километров стал первым в беговой карьере. До финиша добежали 346 человек — пять из них согласились рассказать нам о своих впечатлениях.

В этом году призовыми местами стали 1, 30, 40, 50 и, неожиданно для всех, последнее — организаторы держали это в тайне до подведения итогов. Шесть победителей получили призы от «ЭФКО». Благодаря платформе s10.run принять участие в забеге можно было из любой точки мира — для этого достаточно иметь смартфон. Также с результатами участников работал математический трибунал, он оценивал треки на предмет читинга и рассматривал апелляции.

Вот истории участников забега — интересно, что среди них были как новички, так и опытные профи.

Андрей Образцов, Бирюч

30-е место, время в протоколе: 18:51





Я бегаю уже второй год, в этом году официально пробежал марафон. Сейчас занимаюсь у Руслана Хорошилова — он стал чемпионом России по марафонскому бегу в этом году. Случайно наткнулся на страницу Руслана, решил с ним пообщаться, хоть до этого особо никогда не интересовался бегом. Мы с ним разговорились и я принял решение попробовать — просто побегать для себя.

В физическом плане бег — это бодрость и энергичность. Утренняя пробежка дает заряд, хорошее настроение на весь день. Иногда бегаешь вечером, не хочется никуда идти, но когда себя пересилишь и выйдешь на тренировку — психологически это очень подбадривает. Когда я преодолел первый марафон, очень-очень приятно было, все-таки это сложная дистанция.

Про забег ЭФКО я узнал, потому что подписан в инстаграме на Сергея Иванова (Сергей Иванов – марафонец, исполнительный директор, член совета директоров ГК «ЭФКО»). Сначала я думал, что онлайн-забег будет чем-то неинтересным и не будет отличаться от обычной тренировки, но потом понял, что это не так. Организаторы — молодцы, стараются, поднимают людей с дивана. У нас много людей, которые живут в режиме «дом — работа, работа — дом», вечером выходят в какой-нибудь бар и не более. Когда мы начали выбираться на соревнования, поняли, что это очень интересно и круто, особенно когда с тобой бежит много людей.

Результат в этом забеге стал моим личным рекордом — в прошлом году 5 километров я пробежал за 19:04. Первое место заняла девушка, которая выбежала из трех минут за километр — такие результаты вдохновляют, хочется работать над собой. Когда я выходил впервые на «половинку», со мной бежала женщина, которой больше 70 лет. В Сочи бежал мужчина с наклейкой «мне 60 и это мой сотый марафон». Такие люди мотивируют больше всего.

Сейчас я готовлюсь к полумарафону в Белгороде, а в сентябре будет Московский марафон — второй для меня в этом году. Хочется попробовать выбежать из трех часов.

Я бегаю в небольшом населенном пункте, и когда вечером, особенно зимой, в мороз, бежишь — некоторые люди на тебя странно смотрят. Была девушка, которая притормозила, покрутила пальцем у виска, мол, ты чего, парень, иди домой. Ну, я побежал дальше, у меня своя жизнь, у нее своя.

Про приз я даже не задумывался, это стало приятной неожиданностью. Хочу отдельно сказать большое спасибо Сергею Иванову и Юрию Строфилову (Юрий Строфилов — основатель платформы S10.run) — они большие молодцы и делают очень многое для того, чтобы люди выходили и бегали.

Михаил Тапцов, Смоленск

220-е место, время в протоколе: 28:14





Бегать я начал сам в 2020 году, но путь тогда был недолгим — в полгода. Начали болеть колени, это была ошибка новичка, я перестарался с темпом и нагрузками. Но уже тогда я четко понял, что это мой вид спорта. Бегая утром, я задаю себе настроение на день, появляется ощущение, что все в порядке и ты развиваешься. Когда я вижу людей, которые бегают, понимаю, что это тот мир, в котором хочется жить, и то окружение, на которое хочется равняться.

Про забег ЭФКО я узнал, потому что проходил курс по бегу на МИФ и в первый день там выступал Юрий Строфилов, который вскользь рассказал про свою площадку S10.run. В тот же вечер я зарегистрировался и выбрал тренера — это Марк Сорокин, который со мной работает с конца мая.

Трудностей в этот раз не было, скорее некоторое волнение. Был забавный случай: я выбрал неправильный путь — деревню и старые проселочные дороги, забыв, что они имею свойство зарастать травой. В итоге бежал, рассекая траву, и у меня развязались шнурки — последние два километра так и пришлось заканчивать. Таков первый опыт, зато из него можно вынести урок: посмотри свою трассу заранее и крепче завяжи шнурки. А в целом было очень круто, спасибо моему тренеру и организаторам.

Очень порадовало, что с нами бегут профессионалы, и находясь на 220 месте ты понимаешь, какой долгий и интересный путь у тебя впереди. Моя цель — это тонус, а к 40 годам хочется пробежать марафон. Но следующая дистанция, которую я планирую преодолеть — 10 км, будем резать слона на части.

После забега я заказал себе часы Garmin, считаю что заслуженно, в следующий раз побегу с ними.

Полина Симатова, Чита

282-е место, время в протоколе: 47:13





Для меня бег стал своеобразным и практически ежедневным ритуалом последние 3 года, я — любитель в чистом виде. То есть бегаю исключительно ради того, чтобы после офисного рабочего дня разогнать кровь, получить порцию эндорфинов, насытиться кислородом. Заметила, что при регулярной физической нагрузке улучшается самочувствие, а бег — один из самых доступных и простых видов спорта, другими словами — бери и делай! У меня во время бега проясняются мысли, приходит очень много интересных идей и решений, стресс-факторы отходят на второй план и появляются силы на другие интересы.

О забеге ЭКФО я узнала, увидев анонс «ВКонтакте». Когда увидела, сразу же решила участвовать, проверить свои силы, посмотреть на других бегунов — у кого какая подготовка. В итоге поняла, что есть к чему стремиться, есть чему учиться у других участников. Самым трудным было бежать при 33-градусной жаре, даже набор высоты поблек на этом фоне. Свой результат считаю довольно посредственным, поскольку бежала ради участия.

Мне нравятся онлайн-челленджи, они поддерживают соревновательный дух, и ты правдами и неправдами в результате пробегаешь бóльшую дистанцию, преодолевая себя. Моя следующая спортивная цель — это полумарафон и марафон. Эти две дистанции — моя голубая мечта. Хотя бы полумарафон преодолеть, не обращая внимания на темп. Сейчас к забегам я готовлюсь сама, тренера у меня нет.

Забавно, что во время бега приходится слышать разные комментарии от окружающих, от «Айяяй! Как не стыдно?!» до «Девчонки, не портите своим бегом фигуру!». А еще время от времени просятся присоединиться к пробежке то дети, то молодые люди, желающие познакомиться, то собачки.

После интервью организаторы забега объявили о вручении приза участнику, который прибежал последним — им стала Полина.

Артем Головков, Верхняя Пышма

159-е место, время в протоколе: 24:51





Бегать я начал с мая, раньше занимался этим видом спорта только во время уроков физкультуры и тренировок по велоспорту в школьные годы. В 2018 году, во время сдачи нормативов ГТО, у меня сформировался внутренний запрос на занятия бегом и все эти годы он становился только сильнее. Пока не могу сказать, что бег — это точно мое, но я до сих пор открываю новые грани этого спорта и тренироваться мне по приколу. От бега я получаю заряд энергии на весь день, потому что обычно тренируюсь ранним утром.

О забеге ЭФКО я узнал от коллеги, с которым познакомился на почве бега. И решил принять участие, соблазнившись возможностью выиграть кроссовки. Все прошло хорошо, я взял темп немного быстрее обычного. Свой результат оцениваю как маркер для будущих забегов и повторяю себе: «Это только начало».

В ближайшем будущем буду участвовать только в онлайн-забегах, потому что бегать с целью оказалось интереснее, а еще для меня сейчас возможны тренировки только по утрам. Я стремлюсь к тому, чтобы без особого напряга и с небольшим запасом выполнять нормативы ГТО для своей ступени — это 3 км за 12:30. Бегаю под руководством тренера — это опытный наставник, который адаптирует под меня свои тренировки.

Кстати, совсем недавно, бегая в городском парке, я встретил косулю, сначала спутав ее с собакой.

Марина Ковтун, Екатеринбург

51-е место, время в протоколе: 19:36 (51-е место стало призовым, потому что 50-е место занял исполнительный директор ЭФКО Сергей Иванов — он решил передать приз другому участнику)





Свой путь в беге я начала с опыта болельщика в 2015 году, я же водитель, пункт питания (где это возможно) и идейный вдохновитель для своего мужа. Он, кстати, регулярно принимает участие в челленджах S10. Сейчас за моими плечами не так много беговых стартов, бегу я предпочитаю хайкинг — это разновидность пешеходного туризма. И все же для меня бег — это про то, что границы своих возможностей определяешь ты сам.

Обо всех активностях мне рассказывает муж, он же готовит меня к забегам и присылает информацию о том, что нужно скачать, сделать и в какие даты, и всегда подбадривает, говоря, что я точно смогу. Когда нашу компанию перевели на удаленную работу, он предложил мне челлендж — пройти или пробежать 100 км за 14 дней. Я думаю, понятно, чем все закончилось — челлендж я выполнила.

Сейчас я нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком и любая активность для меня как глоток свежего воздуха, поэтому я с удовольствием приняла участие в забеге ЭФКО. Меня вдохновило, что он прошел в выходные дни, не нужно было менять привычный маршрут, куда-то уезжать. Своим результатом я более чем довольна.

Я никогда ничего не выигрывала и, наверное, как и каждый участник, я очень надеялась занять то самое заветное место. Приз стал полной неожиданностью, это круто, скажу я вам. Однозначно планирую и дальше участвовать в онлайн-челленджах — искренне считаю, что бег меняет жизнь. А в свою карьеру болельщика в этом году я хотела бы добавить Стамбульский марафон.

С бегом связано много забавного. Например, в моей машине после нескольких стартов в боковом кармане поселился тюбик с вазелином. Ну, знаете, стайеры натирают им самые нежные места на теле. После каждой мойки машины — а я много лет приезжаю в одно и то же место — этот тюбик всегда выкладывали на сиденье, а ручку, лежащую там же, нет. И ключи мне всегда отдавали с ухмылкой: «ваша машина готоооова».

Если вы хотите принять участие в других челленджах ЭФКО, побороться за призы и найти единомышленников — следите за анонсами на странице компании «ВКонтакте». #efkochallenge