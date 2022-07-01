В Петербурге жара снова бьет рекорд

Петербурге в пятницу температура воздуха идет на новый рекорд. Жара пока отступать не намерена.

Как сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, на пятницу, 1 июля, погодная ситуация в Северной столице продолжает оставаться во власти антициклона.

Небо будет ясным и малообычным, днем будет жарко. Температура будет стремится к суточному рекорду.

В городе температура воздуха составит от +30 до +32 градусов. В Ленинградской области от +28 до +33 градусов тепла. На 10:00 утра, термометры на метеостанции Петербурга уже показали +25,2 градусов.

Стоит отметить, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 1 июля в Петербурге составляет +30,9 градусов, и установлен в 2011 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Колесов подвел итоги первого летнего месяца.