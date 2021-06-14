Неделя в Петербурге начинается с ясной и теплой погоды

В Петербурге заканчивается дождливая погода и возвращается тепло. Рабочая неделя начнется для горожан с чистого неба и жары. Воздух прогреется свыше +21 градуса. Об этом сообщает Михаил Леус, главный специалист центра погоды “Фобос”.

Согласно прогнозу, в понедельник, 14 июня, в городе ожидается западный ветер с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Воздух при этом прогреется от +19 до + 24 градусов в Ленинградской области, а в Петербурге столбик термометра поднимется до +21…+23 градусов. Атмосферное давление повысится до 762 мм рт. ст.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о 15 пляжах, которые одобрили для купания и отдыхы на территории города.