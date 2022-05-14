До +16 градусов потеплеет в Петербурге 14 мая

В Петербурге в субботу, 14 мая, будет ясная погода. Утро уже началось с плюс 11 градусов. Об этом сообщает Северо-Западное УГМС.

В городе будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит от плюс 13 до 15 градусов.

Как рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, Петербург уходит из-под влияния тыловой части циклона. Температура немного подрастет, а псле вернется в норму. Но в воскресенье местами будут идти небольшие дожди и снова похолодает.

По словам синоптиков, в ночь на 5 мая похолодает до плюс пяти градусов, а днем температура будет не выше плюс 14 градусов, тогда же пройдет и небольшой дождь.

По информации "Яндекса", в Северной столице пока что рано ждать прихода летнего тепла. В понедельник прогнозируется до плюс 13 градусов, а во вторник до плюс восьми, в среду - до плюс 10. В первой половине следующей недели будет дождливо и пасмурно.