Неделя в Петербурге начнется с 30-градусной жары

Воскресенье, 25 июля, стал самым холодным днем за всю эту неделю в Санкт-Петербурге. Сегодня температура воздуха не поднималась выше +20 градусов. На такую погоду повлиял гребень антициклона, который окутал весь Северо-Запад.

Уже завтра, в понедельник, 26 июля, столбик термометра поднимется до отметки в +26 градусов. Жара снова вернется в Северную столицу. Кроме того, синоптики обещают, что температура днем может достигнуть +30 градусов.

В ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщили, что 26 и 27 июля в городе ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью будет составлять от +15 до +17 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +29 градусов.

Однако уже к концу недели жара начнет падать и в Петербург снова вернется прохладная погода.