Синоптик рассказал об июньской погоде в Петербурге

Главный специалист регионального Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что в начале июня в Санкт-Петербурге начнется потепление.

Колесов заявил, что уже с понедельника температура воздуха начнет увеличиваться. Так, уже к воскресенью столбик термометра поднимется до +22…+25 градусов по Цельсию. После 7 июня в городе будет еще теплее.

Синоптик отметил, что весь июнь планирует быть теплым. В первой половине месяца ожидается ясная и солнечная погода без осадков, а во второй половине могут начаться дожди. Кроме того, при такой высокой температуре вода в водоемах начнет быстро нагреваться и даже можно будет начать купаться.

Однако в Роспотребнадзоре заявили, что не стоит купаться на городских пляжах, которые не прошли санитарную проверку.