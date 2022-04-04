В Петербурге в понедельник потеплеет до плюс 6

В начале новой недели в Петербурге ожидается небольшое потепление. Об этом сообщается в прогнозе ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По информации синоптиков если ночью было минус семь градусов, то уже днем ожидается плюс шесть. В течение дня погода обещает быть ясной и безоблачной. Ветер будет умеренным. Столбики термометров же в течение дня останутся на уровне от плюс четырех до плюс шести. К вечеру погода немнго испортится - начнется мокрый снег. На дорогах же по-прежнему будет гололедица.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что синоптик предупредил петербуржцев о новых снегопадах. Мокрый снег в Петербурге ожидается 5 и 6 апреля.