В воскресенье погода в Петербурге ухудшится

Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в последний день недели. В воскресенье, 13 июня, в Петербурге ожидается ветер до 10 метров в секунду, а также возможен град и ливни. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу и области.

Так, сегодня ожидается град и кратковременные дожди в Северной столице. Местами могут быть грозы. Ветер ожидается с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий, жителей города призывают быть осторожнее и не выезжать на природу. Кроме того, горожанам не стоит проезжать, проходить или останавливаться у металлических предметов, высоких деревьев и плохо закрепленных конструкций.