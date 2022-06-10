Синоптик рассказал, какую погоду ждать в Петербурге в выходные

В выходные в Петербурге ожидается достаточно тепла погода, но без дождей не обойдется. О прогнозе погоды на субботу и воскресенье рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Некоторые петербуржцы, несмотря на совсем недавнее потепление, уже открывают купальный сезон.

«МК в Питере» пишет, как правильно выбрать место для купания. В своем Telegram-канале Александр Колесов рассказал, что в субботу, 11 июня, в Петербурге ожидается до +24 градусов.

В воскресенье, 12 июня, тоже будет тепло. Однако в течение дня вероятны ливни и даже грозы. В третий из длинных выходных, 13 июня, температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Дожди если и возможны, то будут кратковременными.