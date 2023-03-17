Колесов рассказал о теплой, но облачной погоде в Культурной столице на выходных

На выходных в Санкт-Петербург вернутся дожди, но станет теплее. Пока горожан продолжает радовать солнце.

После ночных морозов в -5 градусов 17 марта воздух в Культурной столице активно прогревают солнечные лучи. Еще утром столбики термометра зависли на отметках в -1 градус, но в течение дня они изменятся и достигнут +4 и выше градусов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

На территории региона установилась настоящая мартовская погода, и солнце в пятницу горожане, вероятно, смогут наблюдать вплоть до самого вечера. В выходные с запада придет циклон, захвативший с собой очередную порцию теплого воздуха и дожди, которых стоит ждать в воскресенье, 19 марта .

Также в субботу и в воскресенье атмосферным давлением будет повышенным, но со временем начнет понижаться. Температура при этом установится на отметках в +5 градусов днем, а ночью наконец-то отступят морозы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 17 марта солнечные лучи в Петербурге согреет воздух, остывший за минувшую ночь.