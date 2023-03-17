Солнечные лучи 17 марта прогреют остывшей за ночь воздух в Петербурге

В Культурной столице 17 марта ожидается солнце, которое согреет остывшей за ночь воздух.

Несмотря на то, что ночью на территории региона все еще встречаются минусовые температуры, днем ситуацию исправляют солнечные лучи. Вот и в пятницу горожан порадует солнышко, которому не помешает небольшая облачность возникшая в Петербурге из-за антициклона.

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что осадков 17 марта не ожидается. Температуры воздуха остановятся на отметках в +3 и +5 градусов, по области показатели будут чуть-чуть другие, в диапазоне от +1 до +6 градусов. Также придет южный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 771 мм рт. ст.

В субботу, 18 марта, по словам синоптика, снова придут небольшие осадки и усилится ветер.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что жителям Петербурга пообещали солнечную половину текущей недели, правда, максимальные температуры при этом будут меньше, чем во вторник или в среду.