Петербуржцам пообещали отсутствие осадков и много солнца во второй половине текущей недели

На территории Санкт-Петербурга прошли дожди, и из-за облаков начинает проглядывать солнышко. По прогнозу специалиста, вторая половина недели по сравнению с первой будет несколько суше, но снег таять все равно будет, ведь дневные температуры теперь падать ниже нуля не собираются.

Тем не менее, ночью все еще сохраняется небольшой минус. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что среднесуточная температура воздуха на территории региона повысилась до +3,6 градусов, хотя до этого, перед потеплением, в течение недели держалась на отметках от -3 до -8,9 градусов.

Отмечается, что сейчас в городе стало чуть-чуть холоднее, чем, например, во вторник и в среду, так как ушел циклон. Тем не менее, во второй половине недели из-за антициклона может быть много солнца, а вот осадков не предвидится совсем. Интересно, что такое положением дел определит фон температуры не только в городе, но и по всей Ленобласти.

Колесов подчеркнул, что максимальная температура в эти дни достигнет, вероятно, только +2 и +4 градусов, а вот к выходным ожидается приход нового циклона с запада, который придет с новой порцией тепла и небольшими осадками.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Петербург 16 марта остается на периферии антициклона, сохраняя облачность.