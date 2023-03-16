Облачный Петербург 16 марта остается на периферии антициклона, но обойдется почти без дождей

Северная столица остается на периферии антициклона, в связи с чем осадков станет меньше, но облачность никуда не уйдет.

Синоптическая ситуация в атмосфере над Санкт-Петербургом 16 марта будет представлена восточной периферией антициклона. Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в социальных сетях, именно поэтому на территории региона пока будет облачно, но с прояснениями. При этом петербуржцы должны быть готовы к осадкам, однако несильным.

Температура воздуха в течение дня составит от +2 до +4 градусов, по области показатели установятся на отметках от 0 до +5 градусов. Ветер при этом будет дуть западный со скоростью от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление вырастет и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра, 17 марта, осадков специалисты вовсе не обещают, но морозы ночью станут сильнее. Леус заметил, что днем в Петербурге по-прежнему будет от +2 до +4 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что только за сутки в Петербурге растаяло две трети выпавшего снега. В связи с этим городские коммунальщики перешли в усиленный режим работы.