В Петербурге станет на несколько градусов теплее

В Петербурге потеплеет за счет полосы атмосферного фронта. Погода будет преимущественно облачной, местами пройдут небольшие дожди.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в среду, 26 октября, многолетние температурные показатели станут на 2-3 градуса выше нормы. Петербуржцев ждет теплый октябрьский день с небольшими дождями.

В городе воздух прогреется от +8 до +10 градусов, по Ленобласти от +6 до +11. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление мало изменится и составит 758 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптика, в четверг будет вновь тепло, будет проглядывать солнце, но местами еще останутся дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ночь с 24 на 25 октября стала самой холодной с начала осени с температурным показателем 0.0 градусов.