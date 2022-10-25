Ночь с 24 на 25 октября стала самой холодной с начала осени

В Петербурге зафиксирована самая холодная ночь с начала осени. В ночь с 24 на 25 октября температура воздуха опустилась до отметки 0.0 градусов.

Минувшая ночь в Северной столице стала самой холодной с начала осени 2022 года. Об этом сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик рассказал, что в Петербург пришли первые заморозки. Температура воздуха на главной метеостанции города составила 0.0 градусов.

В период с 6 до 9 часов утра минимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге снизилась, и достигла отметки в минус 0,6 градусов.

Однако Леус заявил, что атмосферный фронт принесет новую волну тепла и в среду, 26 октября, температура в городе на Неве составит 10 градусов тепла.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что погоду в Петербурге сформирует теплый атмосферный фронт, который придет на смену гребня антициклона. Под вечер ожидаются дожди.