Температура воздуха во вторник поднимется до +7

Погоду в Петербурге сформирует теплый атмосферный фронт, который придет на смену гребня антициклона. Под вечер ожидаются дожди.

Во вторник, 25 октября, жителям и гостям Северной столицы стоит взять с собой зонтики на вечернюю прогулку, ведь в это время ожидаются моросящие дожди. Об этом сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что погожий гребень антициклона постепенно покидает город на Неве, уступая натиску теплого атмосферного фронта с запада. Ближе к вечеру ожидаются плотные облака и дожди.

Температура воздуха поднимется от 5 до 7 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать, но останется выше нормы и составит 760 мм ртутного столба.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что начало новой рабочей недели в Петербурге порадует жителей и гостей города приятной погодой без дождей. В городе также ожидается переменная облачность.