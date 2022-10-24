Температура воздуха в Петербурге 24 октября прогреется до +7

Начало новой рабочей недели в Петербурге порадует жителей и гостей города приятной погодой без дождей. В городе также ожидается переменная облачность.

Как сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в понедельник, 24 октября, Северная столица окажется под влиянием небольшого гребня антициклона, вытянувшегося в меридиональном направлении.

Синоптик рассказал, что в регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха от 5 до 7 градусов тепла. По области от 3 до 8. Ветер северо-западный подует со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление вырастет и составит 762 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Петербург оказался на периферии юго-западного далекого циклона. Это обеспечит в городе преимущественно облачную погоду с небольшими прояснениями. Также местами могут пройти короткие и небольшие дожди.