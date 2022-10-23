Периферия циклона обеспечит в Петербургу облачную погоду с небольшими дождями

Петербург оказался на периферии юго-западного далекого циклона. Это обеспечит в городе преимущественно облачную погоду с небольшими прояснениями. Также местами могут пройти короткие и небольшие дожди.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в воскресенье, 23 октября, погодные условия сформирует периферия юго-западного циклона. Воздух прогреется от +7 до +9 градусов, по Ленобласти от +5 до +10.

Ветер юго-западный от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм ртутного столба.

Начало следующей недели будет более прохладным. В понедельник днем температура поднимется не выше +7 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов назвал самый холодный день октября.