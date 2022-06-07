МЧС предупредило петербуржцев о грозе 8 июня

Неблагоприятные погодные условия настигнут Петербург в ближайшие сутки. Горожан ожидают грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По информации ведомства, во вторник, 8 июня, в городе на Неве местами ожидаются грозы. Также в этот день будут кратковременные дожди. Ветер ожидается умеренный, южный и юго-восточный. Ночью температура воздуха составит от плюс 10 до 12 градусов. Днем же столбики термометров покажут от 20 до 22 градусов тепла. В течение дня атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что главный синоптик Петербурга дал новый прогноз погоды на лето. В этом году лето в Петербург придет по расписанию, а температура будет в рамках нормы.