Петербуржцев ждет теплая и сухая пятница

В пятницу, 10 июня, в Петербурге ожидается переменная облачность. Осадков не будет. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в дневные часы составит от +21 до +23 градусов.

Ожидается слабый ветер западного и северо-западного направлений. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно повышаться. В утренние часы оно составляет 761 миллиметр ртутного столба.

Суббота, 11 июня, в Петербурге обойдется без осадков, воздух прогреется до +24 градусов. В воскресенье, 12 июня, возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит до +22 градусов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, когда в городских водоемах можно будет начать купальный сезон.