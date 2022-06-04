Синоптики пообещали жителям Ленобласти теплую погоду и грозу 5 июня

В Ленинградской области в воскресенье, 5 июня, пройдут дожди, в некоторых районах будут грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер будет дуть с запада и северо-запада с порывами от двух до пяти метров в секунду ночью и до 6-11 метров в секунду днем. Ночью столбики термометров будут показывать от семи до 12 градусов, а днем потеплеет до плюс 20 градусов. Атмосферное давление незначительно повыситься.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что главный синоптик Петербурга рассказал о новых климатических нормах в городе.