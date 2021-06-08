8 июня в Петербурге потеплеет до +25 градусов

Во вторник, 8 июня, петербуржцев ожидает потепление. Столбики термометров поднимутся до отметки +22–+24 градуса. Температура воздуха в Ленинградской обасти будет колебаться от +21 до +26 градусов. О погоде на 8 июня сообщил синоптик Михаил Леус. На погоду в городе на Неве будет влиять гребень антициклона, который усиливается с северо-востока.

Осадков в Петербурге не ожидается. На юге Ленинградской области возможны дожди.

Ветер – северо-восточный, его скорость составит не более 9 метров в секунду. Атмосферное давление про-прежнему превышает норму -763 миллиметра ртутного столба.