В Петербурге сохраняется прохладная погода

В Санкт-Петербурге продолжается похолодание под влиянием периферии антициклона. В городе сохранится облачная погода с прояснениями и без осадков.

В пятницу, 14 апреля, в Северной столицы погода сформируется под влиянием температура циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, однако солнце не сможет хорошо прогреть холодные воздушные массы. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Отметим, что температура воздуха поднимется до +6…+8 градусов. Ветер восточный подует со скоростью до 10 метров в секунду. Кроме того, в субботу, 15 апреля, петербуржцев ожидает потепление до +10 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на территории Северной столицы похолодало. Сейчас температура воздуха возвращается к климатической норме, а ветер при этом усиливается.