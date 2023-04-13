Температура воздуха в Северной столице возвращается к климатической норме вместе с усилением ветра

На территории Северной столицы похолодало. Сейчас температура воздуха возвращается к климатической норме, а ветер при этом усиливается.

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что 13 апреля синоптическая ситуация на территории Петербурга будет формироваться под влиянием гребня антициклона с северо-востока.

Так, при переменной облачности в Петербурге обойдется без существенных осадков, но температура воздуха после затянувшейся положительной аномалии вернется в рамки климатической нормы.

В течение дня воздух прогреется до +8 и +10 градусов, а по области показатели будут меняться от +7 до +12 градусов. При этом вернется порывистый, северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление достигнет 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Леус заметил, что 14 апреля по температурам воздуха в городе будет практически также и снова без дождей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 11 апреля текущего года в Санкт-Петербурге стало самым теплым за последние века. Тем не менее, рекордным за всю историю наблюдений остается1886 год с показателем в +18,9 градусов.