В Петербурге во вторник потепление замедлится из-за антициклона с северо-запада

В Санкт-Петербурге погода сформируется под влиянием антициклона, надвигающегося с северо-запада. В регионе ожидается повышенное атмосферное давление без осадков.

Во вторник, 18 апреля, в Северной столице на погоду окажет влиянием антициклон, надвигающийся с северо-запада. Он станет очагом повышенного атмосферного давления, который оградит город от осадков и немного ограничит дневной прогрев. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Отметим, что температура воздуха поднимется до +10…+12 градусов, по области местами до +13 градусов. Атмосферное давление составит 774 мм ртутного столба, что выше нормы.

Леус рассказал, что в среду также без осадков и +12…+14 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что понедельник в Петербурге снова прошел без дождей, но с повышенным атмосферным давлением. Несмотря на облачность, осадков специалисты в ближайшие дни не обещают.