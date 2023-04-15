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В Петербурге началось потепление после непродолжительного похолодания

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© Фото: Baltphoto

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В Санкт-Петербурге погода продолжает формироваться под влиянием периферии антициклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода и без осадков.

В субботу, 15 апреля, температурный фон в Северной столице останется близким к климатической норме. Петербуржцев ожидает облачная погода с прояснениями. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Эксперт отметил, что температура поднимется до +8…+10 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду. Кроме того, в городе на Неве в воскресенье, 16 апреля, также без осадков, а температура поднимется до +10…+12 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге продолжается похолодание под влиянием периферии антициклона. В городе сохранится облачная погода с прояснениями и без осадков.

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