В воскресенье и понедельник в регионе ожидается гроза и +30 градусов

В последний день недели на Петербург и Ленинградскую область обрушатся грозы. При этом воздух прогреется до +30 градусов, рекордных показателей этого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу и области.

Кроме того, сотрудники МЧС предупреждают жителей региона о надвигающейся опасности из-за непогоды. Специалисты отмечают ,что на данный момент зафиксирован 3-й класс пожароопасности.

Так, 6 июня горожан порадует жара до +30 градусов, а 7 июня на город обрушатся грозы. С 6 по 8 июня пожароопасность достигнет 3-го класса в Ленинградской области, в связи с чем людям рекомендуют не посещать лес и водные объекты.