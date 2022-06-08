9 июня в Петербурге продолжатся ливни и грозы

Ливни и грозы ожидаются в Петербурге в четверг, 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

Погода завтра будет дождливой. Северной столице обещают грозы, местами ливни и дожди. При грозе в квартире необходимо закрыть окна, чтобы порывы ветра не выбили стекло. На улице лучше не стоять под деревьями и металлическими конструкциями. Украшения также лучше с сеья снять и убрать в сумку. Также во время грозы нельзя быть на открытой местности и около водоемов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писали о том, что грозы и дождь придут в Петербург в среду, 8 июня. В городепродолжает светить солнце, но во второй половине дня города будут накрывать дожди и грозы. Воздух прогреется до плюс 23 градусов, а в области даже до 25 градусов тепла. Ветер обещают юго-восточным от трех до восьми метров в секунду.