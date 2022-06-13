В Ленинградской области с 13 по 15 июня ожидаются грозы

В ближайшие три дня погода в Ленинградской области испортится. Как сообщили в региональном МЧС, помимо кратковременных дождей, в понедельник в некоторых районах возможен туман.

Во вторник, 14 июня, дожди местами станут сильными, прогремят грозы. Порывы ветра в момент разгула стихии могут достигать 15 метров в секунду. В среду, 15 июня, дожди также возможны, но они будут кратковременными.

В ведомстве также напомнили, что в Гатчинском, Бокситогорском, Кировском, Тосненском, Всеволожском, Подпорожском районах определен третий класс пожарной опасности.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице эти три дня также будут дождливыми и выпадет до половины июньской нормы осадков. Погоду испортит циклонический вихрь.