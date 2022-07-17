Погода в Петербурге остается во власти циклона «Барбара»

В Санкт-Петербурге по-прежнему прохладно и дождливо. Температурный фон останется ниже климатической нормы на несколько градусов.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале, на воскресенье, 17 июля, погода в Петербурге останется на периферии североатлантического циклона «Барбара».

В регионе будет все также облачно, но временами будут прояснения. Пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура в городе поднимется до +19... +21 градуса. В Ленобласти воздух прогреется от +17 до +22 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм ртутного столба, что около нормы.

В понедельник сильных погодных перемен не ождается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что североатлантический циклон «Барбара» принесет в город дожди.