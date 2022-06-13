Циклонический вихрь несет Петербургу дожди

Ближайшие три дня в Петербурге будут дождливыми. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», обильные осадки пройдут уже во вторник после полудня.

По словам синоптика Михаила Леуса, во второй день недели циклонический вихрь выйдет своим центром в районы Новгородской области. В среду его центр окажется в Ленинградской области, а с ним и наполненные влагой облака, которые щедро польют Петербург дождями.

К четвергу центр циклона сместится в сторону Карелии к Белому морю. Однако без дождей в Петербурге не обойдется и в этот день. В конце недели погода в Петербурге улучшится, а дожди прекратятся.

За время визита циклона в Петербург выпадет 30-40 миллиметров осадков. Михаил Леус отметил, что это количество составляет половину месячной нормы июня.