В Петербурге заметно похолодало

В Петербурге продолжается тенденция к похолоданию. Температурный фон будет ниже на несколько градусов положенного по климату.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале, на субботу, 16 июля, погодные условия в Северной столице мало изменятся и останутся на холодной периферии циклона. Небо будет сильно затянуто облаками, пройдут дожди, местами в сопровождении грозы.

Температура воздуха в городе будет держаться от +19 до +21 градусов. В Ленобласти от +17 до +22 градусов. Ветер



Санкт-Петербург: дождливо и холодно юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм ртутного столба, что ниже нормы.

На воскресенье, 17 июля, погода обещает быть примерно такой же.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что дожди и похолодание в Петербург являются следствием прихода североатлантического циклона «Барбара».