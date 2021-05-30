Последний день недели в Петербурге пройдет без дождей

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Санкт-Петербурге, в воскресенье, 30 мая, ожидается переменная облачность, без осадков. Северная столица попадет под влияние антициклона.

«Санкт-Петербург: прохладно и без дождей», — написал у себя в Facebook синоптик.4

Температура воздуха в воскресенье будет ниже климатической нормы. Так, столбик термометра в выходной опустится до +13…+15 градусов по Цельсию. В Ленинградской области ожидается потепление до +16 градусов.

Будет дуть северо-восточный ветер, скорость которого составит от 3 до 5 метров в секунду. В течение всего дня атмосферное давление будет расти.