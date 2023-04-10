В Петербурге с началом новой рабочей недели продолжается постепенное повышение температуры

В Санкт-Петербурге в начале новой рабочей недели сохранится солнечная и сухая, антициклональная погода. В регионе продолжатся процессы постепенного повышения температуры.

В понедельник, 10 апреля, погода в Культурной столице сформируется под влиянием западной периферии барического максимума. В городе ожидается солнечная погода без осадков. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Эксперт отметил, что температура воздуха поднимется до +13…+15 градусов, по Ленинградской области +11…+16 градусов. Ветер восточный будет дуть со скоростью до +6 градусов.

Леус рассказал, что во вторник, 11 апреля, в городе на Неве станет на градус-другой теплее.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в воскресенье не уступило субботе и стало таким же теплым днем, когда дневные температуры в Петербурге могли достичь +13 градусов, а по области и всех +15 градусов.