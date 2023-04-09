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Антициклон "Oldenburgia" 9 апреля подарит петербуржцам второй солнечный и теплый выходной

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© Фото: baltphoto/Елена Яковлева

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В этот раз воскресенье не уступит субботе и станет таким же теплым днем, когда дневные температуры в Петербурге могут достичь +13 градусов, а по области и всех +15 градусов. Этим город обязан антициклону с интересным названием "Oldenburgia".

Погоду не только в городе на Неве, но и в Москве 9 апреля будет формировать периферия обширного антициклона, названного немецкими метеорологами "Oldenburgia". Об этом в своих социальных сетях рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. 

В течение дня столбики термометра снова поднимутся до +11 и +13 градусов, а по области показатели изменятся от +10 до всех +15 градусов. При этом, по словам Леуса, некоторая облачность, все же, ожидается, но солнышко все равно активно прогревает землю. Тем не менее, осадков сегодня точно не будет.

Также на территорию региона придет северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне, в субботу, воздух также прогрелся до +13 градусов. Таким образом, эти дни смогли стать самыми теплыми с начала текущего года. 

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