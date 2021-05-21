В последний рабочий день ветер в Петербурге, наконец, успокоится

В Петербурге ожидается прекращение сильного ветра, однако погода все равно останется дождливой и прохладной. Так, в пятницу воздух прогреется до +15 градусов и пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий синоптик центра «Фобос».

Согласно прогнозу, 21 мая в городе ожидается облачность, похолодание и дожди. На погоду оказывает влияние циклон с юга Финляндии. Температура воздуха будет держаться в пределах +13…+15 градусов. При этом ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о порывах ветра до 17 метров в секунду.